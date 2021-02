Osnabrück. Die Grundschulen müssen auf – Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan bleibt trotz Corona-Mutationen und möglicher dritter Welle bei ihrem Kurs. Im kleinsten der 16. Bundesländer sollen die Grundschulkinder ab dem 1. März wieder zurück in die Klassenzimmer. Im Interview sagt die SPD-Politikerin: „Der Infektionsschutz darf Kindern nicht ihrer Zukunftschancen berauben.“

Frau Bogedan, angesichts der um sich greifenden Corona-Mutationen warnen Experten vor einer dritten Infektionswelle. Nun will Bremen ungeachtet dessen die Grundschulen ab dem 1. März wieder öffnen. Ist das nicht reichlich riskant?

Nein. Wir haben die Entscheidung sorgfältig abgewogen. Die Inzidenz in der Stadt Bremen ist auf einem niedrigen Niveau. Das Gesundheitsamt sagt, es könne die Infektionsketten wieder nachverfolgen. Deswegen ist es vertretbar, die Grundschulen ab dem 1. März wieder vollständig zu öffnen. In Bremerhaven ist die Inzidenz höher, deshalb ist dort der Wechselunterricht bis zu den Osterferien geplant. Das ist nicht riskant, sondern vor dem Hintergrund der Schutzmaßnahmen sorgsam abgewogen.

Okay, aber umstritten ist die Entscheidung allemal: Sie haben erst kürzlich Post von Grundschulrektoren bekommen, die sich über die geplante Öffnung beschwert haben.

Wir haben uns alle Argumente vor unserer Entscheidung angehört. Wir nehmen die Sorgen der Beschäftigten an den Schulen sehr, sehr ernst. Aber diese Sorgen spiegeln sich nicht im Infektionsgeschehen wieder. Insbesondere an den Grundschulen haben wir sehr wenige Infektionen bislang in Bremen. Und doch wollen wir das Schulpersonal besonders schützen. Wir haben Selbstschnelltests organisiert. Sobald die zugelassen sind, werden wir die an die Schulen bringen, dann können sich die Lehrkräfte regelmäßig selbst testen.

Sie warten auf die Zulassung? Was muss da denn zugelassen werden?

Da bin ich die falsche Ansprechpartnerin, ich muss das auch erst einmal so hinnehmen. Solche Produkte müssen in Deutschland vom zuständigen Bundesamt für Arzneimittel zugelassen werden, auch wenn sie bereits zertifiziert und vom Paul Ehrlich-institut empfohlen sind. Wir warten gerade drauf. Ich kann nur feststellen, dass Österreich in Sachen Schnelltests seit Längerem erfolgreich so verfährt, wie wir es in Bremen vorhaben. Und was in Österreich funktioniert, müsste doch auch in Deutschland möglich sein.

Anzeige Anzeige

Sina Schuldt/dpa

Wie schaut es denn beim Impfen aus? Muss bei der Impfreihenfolge noch einmal nachjustiert werden?



Ich mache mich sehr dafür stark, dass Kita-Beschäftigte und Beschäftigte in Grundschulen priorisiert geimpft werden. Wir brauchen das Personal in den Einrichtungen. Die können wir nicht einfach über Monate geschlossen lassen. Das zeigen auch die Erfahrungen der vergangenen Wochen.

Was für Erfahrungen sind das?

Die Kinder- und Jugendärzte melden uns erhebliche Nebenwirkungen des Lockdowns: Kinder haben einen erheblichen Bewegungsmangel, Konzentrationsschwächen nehmen zu, die Sprachentwicklung ist gestört und auch depressive Verstimmungen werden diagnostiziert. Bei kleinen Kindern wohlgemerkt. Kinder brauchen Kinder und sie brauchen Kita und Schulen für eine gute Entwicklung. Das gilt besonders für den Nachwuchs aus ärmeren Haushalten. Als Bremer Senatorin sehe ich mich hier besonders in der Pflicht: Wir als Bundesland haben den höchsten Anteil von Kindern aus ärmeren Haushalten. Für diese Familien ist es ein echtes Problem, wenn das kostenlose Mittagessen in der Schule wegfällt und die Eltern nun die Versorgung übernehmen müssen. In vielen Familien haben Kinder auch kein eigenes Zimmer, die können keine Tür hinter sich zu ziehen und in Ruhe lernen.

Wird dieser soziale Aspekt bei der Diskussion um Schulschließungen und –öffnungen ausreichend berücksichtigt?

Infektionsschutz ist wichtig, aber es muss eine Abwägung mit anderen Folgeschäden getroffen werden. Ein maximaler Infektionsschutz, wie er manchen sicherlich recht wäre, bedeutet maximale Schäden in anderen Bereichen. Etwa bei der Entwicklung von Kindern. Der Infektionsschutz darf Kindern nicht ihrer Zukunftschancen berauben. Da habe ich in Bremen vielleicht auch einen anderen Blick auf das Thema als das in anderen Bundesländern der Fall ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Wie sieht denn mit den Schülern am Ende der Schullaufbahn aus: Inwieweit wird beispielsweise das Corona-Abitur in diesem Jahr ein Makel sein?



Es wird ein qualitativ hochwertiges Abitur geben. Wir haben zwei unterschiedliche Termine festgelegt. Wer mehr Vorbereitungszeit braucht, wählt den zweiten Termin. Darüber hinaus wird es weitere Nachteilsausgleiche geben, bzw. gab es schon im Vorfeld. Aber es ist sichergestellt, dass auch dieses Abitur anspruchsvoll sein wird. Einen Noten-Bonus wird es nicht geben.

Sie haben selbst zwei Kinder, eines geht in die Kita, das andere in die Grundschule. Wie kommt ihre Familie mit den politischen Entscheidungen klar?

Ich trage politische Verantwortung für alle Kinder und Jugendlichen in unserem Bundesland. Aber die Konstellation ist schon hilfreich: Ich bekomme sehr direkt mit, wie die Entscheidungen in der Praxis ankommen, die wir treffen. Da kriege ich sehr direkt Rückmeldung oder kann nachvollziehen, welche Information die Eltern nicht erreicht hat. Ich bin da auch in entsprechenden Eltern-Whatsapp-Gruppen der Gruppen und Klassen meiner Kinder.