US-Präsident Joe Biden gedenkt mit einer Ansprache der rund 500.00 Corona-Toten im Land.

Evan Vucci/AP/dpa

Washington. Die Pandemie hat unvorstellbares Leid in die USA gebracht. Millionen trauern um ihre Lieben. Präsident Biden markiert den jüngsten traurigen Meilenstein mit einer würdevollen Gedenkveranstaltung.

Die Flagge über dem Weißen Haus weht in der kalten Winterluft auf halbmast, auf der Südseite des Gebäudes erinnern Hunderte Kerzen an die unzähligen Corona-Toten in den USA.Präsident Joe Biden, First Lady Jill Biden, Vizepräsidentin Kamala