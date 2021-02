E-Roller und Carsharing: Darum wird der Markt weiter wachsen

Hendrik Schmidt

Osnabrück. E-Scooter und flexible Carsharing-Angebote werden Teil eines neuen Mobilitätsmixes in Ballungsgebieten.

E-Roller und Autos, die sich per App kurzfristig nutzen lassen – neue Verkehrsmittel wie diese gewinnen in Städten an Beliebtheit. Häufig finden sich in einer Kommune schon mehrere Anbieter, deren Geräte mit wenigen Klicks aktiviert werden