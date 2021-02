In Mainz und Marburg rief das Künstlerkollektiv Peng die Biontech-Mitarbeiter dazu auf, die Herstellungsanleitung des Impfstoffs zu leaken.

Peng!-Kollektiv

Mainz/Berlin. Das Künstlerkollektiv Peng kritisiert die globale Impfstoff-Verteilung und wirft Hersteller Biontech Profitinteresse vor. Mit einer Plakat- und Internetaktion werden die Mitarbeiter dazu aufgefordert, die Herstellungsanleitung für den Corona-Impfstoff preiszugeben.

"Deine Arbeit kann Leben retten – oder Profite maximieren", stand auf einem Plakat an einer Bushaltestelle in Marburg in unmittelbarer Nähe des Biontech-Werks. Zu sehen war darauf eine Labor-Mitarbeiterin mit ernstem Blick. Dazu die Aufford