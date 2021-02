Bundeskanzlerin Merkel und Regierungssprecher Seibert sehen die beschleunigte Virusausbreitung mit Sorge.

picture alliance/dpa/dpa-Pool/Kay Nietfeld

Berlin. Mit vorsichtigen Schritten will Merkel offenbar bei Lockerungen der Corona-Maßnahmen einen "Jojo-Effekt" vermeiden.

Wegen der Ausbreitung der ansteckenderen Varianten des Corona-Virus ist in Deutschland kein Ende des Lockdowns in Sicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach sich am Montag in Berlin für eine Strategie der Öffnung verschiedener Bereic