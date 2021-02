Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, erläutert im britischen Unterhaus den Fahrplan für die Lockerung der coronabedingten Beschränkungen.

House Of Commons/PA Wire/dpa

London. Die Erfolge bei der Impfkampagne verschaffen der Regierung in London viel Rückenwind. Nun will sie den vom Lockdown erschöpften Menschen eine Perspektive geben.

Die britische Regierung will bis zum 21. Juni alle Beschränkungen in der Coronavirus-Pandemie in England aufheben. Das sagte Premierminister Boris Johnson am Montag bei der Vorstellung seines Lockdown-Fahrplans im britischen Unterhaus in Lo