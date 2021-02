Eine Rückkehr in die Schule oder Kita rückt für viele Kinder wegen der Corona-Mutationen in immer weitere Ferne.

Rolf Vennenbernd/dpa

Bad Ems/Trier/Hamburg. Eigentlich sollten am Montag in vielen Bundesländern Schulen und Kitas wieder öffnen. Wegen der besorgniserregenden Corona-Zahlen ziehen erste Städte und Kommunen jedoch die Notbremse.

Die Stimmung in Deutschland ist angespannt: Viele drängen auf Öffnungen und auf Lockerungen des monatelangen Lockdowns. Am Montag, 22. Februar 2021, sollten in vielen Bundesländern die Schulen und Kitas wieder öffnen – schrittweise und