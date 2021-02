Atomgespräche mit dem Iran - USA sehen Teheran am Zug

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Mariano Grossi, spricht bei einem Treffen mit dem iranischen Atomchef Salehi. anlagen des Landes teilweise auszusetzen.

Uncredited/Atomic Energy Organization of Iran/AP/dpa

Teheran/Washington. Während in Teheran um den internationalen Atomdeal gerungen wird, wird zwischen den USA und dem Iran noch ein Tauziehen um die besten Positionen veranstaltet.

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, hat am Sonntag in Teheran Gespräche über das iranische Atomprogramm und den Konflikt um das Wiener Atomabkommen aus dem Jahr 2015 aufgenommen. Grossi kam dazu mit Irans At