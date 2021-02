Eine Lehrerin mit Mund- und Nasenschutz steht in einer Grundschule. Es zeichnet sich ab, dass Lehrpersonal schon früher geimpft werden könnte.

Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. Lehrpersonal in Grundschulen und Kitas könnte nun doch viel schneller geimpft werden, als zunächst geplant.

Die Anzeichen, dass Kita- und Grundschulbeschäftigte in der Impfreihenfolge nach vorne rücken könnten, verdichten sich. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Samstag bei einer Online-Diskussion zum Thema Corona-Impfung in Berlin, es