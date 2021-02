Das Archivbild zeigt Bundespolizisten am Frankfurter Flughafen.

Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt am Main. Am Frankfurter Flughafen ist ein 95-Jähriger aus Tennessee von Ermittlern in Empfang genommen worden. Dem ehemaligen Wächter eines Außenlagers wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Kommt es zum Prozess?

Die USA haben einen ehemaligen KZ-Wächter nach Deutschland ausgeliefert. Der 95 Jahre alte Friedrich Karl B. landete am Samstag auf dem Frankfurter Flughafen, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.Zuvor