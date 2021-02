Rapper in Haft: Vierte Krawall-Nacht in Folge in Spanien

Brennende Barrikaden in Barcelona.

Emilio Morenatti/AP/dpa

Madrid. In Spanien sorgt ein Streit um Meinungsfreiheit für viele wütende Proteste. Erneut sind viele Menschen für einen Rapper auf die Straße gegangen, der das Königshaus scharf kritisiert hatte.

Die vierte Nacht in Folge hat es in mehreren Städten Spaniens am Freitagabend gewalttätige Proteste gegen die Inhaftierung des Rappers Pablo Hasél gegeben.Der 32-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Pablo Rivadulla Duró heißt, war am Diensta