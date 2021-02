HANDOUT - Dieses vom Bezirksgericht Babuskinsky zur Verfügung gestellte Foto zeigt den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hinter einer Glasscheibe während einer Anhörung vor dem Bezirksgericht Babuskinsky.

-/Babuskinsky District Court/AP/dpa

Moskva. Bleibt Nawalny in den nächsten Jahren in Haft? Ein Gericht in Moskau will über die Berufung des Oppositionellen entscheiden. Doch es nicht das einzige Verfahren an diesem Tag gegen ihn.

Gut einen Monat nach seiner Rückkehr nach Russland steht Kremlgegner Alexej Nawalny an diesem Samstag gleich mehrfach vor Gericht. Im Abstand von nur wenigen Stunden geht es um zwei verschiedene Verfahren gegen den Oppositionellen.Am Vormit