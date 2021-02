Die Kuppel des Kapitols in Washington, ist hinter den Schornsteinen des einzigen Kohlekraftwerks in der US Hauptstadt sehen.

Jim Lo Scalzo/EPA/dpa

New York City. US-Präsident Joe Biden will Amerika eigenen Aussagen zufolge zu einer führenden Nation beim Kampf gegen die Erderwärmung machen. Einen ersten wichtigen Schritt in diese Richtung hat er nun getan.

Nach dem Ausstieg unter Ex-Präsident Donald Trump sind die USA nun wieder offiziell Teil des Pariser Klimaabkommens. Mit Tagesanbruch am Freitag an der US-Ostküste vollzogen die Vereinigten Staaten nach Angaben der UN die Rückkehr in den hi