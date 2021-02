Die Nato darf Afghanistan noch nicht sich selbst und den Taliban überlassen

Bombenanschlag in Kabul: Immer noch ist Terror in Afghanistan an der Tagesordnung.

Sayed Mominzadah/imago images/Xinhua

Osnabrück. Viele Bürger sind der Ansicht, es sei Zeit, die rund 1100 Bundeswehrsoldaten aus Afghanistan zurückzuholen. Das Gegenteil ist der Fall.

Die Sicherheitslage am Hindukusch ist desolat. Anschläge sind an der Tagesordnung. In vielen Regionen sind Macht und Einfluss der Taliban so stark wie seit Jahren nicht. So geraten die Rechte von Frauen, die Bildungschancen für Mädchen