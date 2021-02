Die Bilder der Opfer wurden als Erinnerung auf dem Marktplatz in Hanau angebracht.

via www.imago-images.de

Hanau. Vor einem Jahr ermordete ein Rassist in Hanau zehn Menschen. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland fordert ein breiteres Verständnis für Rassismus und gleichzeitig eine lückenlose Aufklärung des Anschlags in Hanau.

Zehn Menschen wurden am 19. Februar 2020 Opfer eines rassistischen Anschlags in Hanau. Der 43-jährige Tobias R. erschoss in und vor insgesamt zwei Shisha-Bars, einer Bar und einem Kiosk neun Menschen. Im Anschloss tötete er seine Mutter und