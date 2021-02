Große Schmeicheleien und kleine Spitzen: CDU-Chef Armin Laschet (hinten) und CSU-Chef Markus Söder beim virtuellen politischen Aschermittwoch der CSU in Passau.

Federico Gambarini/dpa

Berlin. Markus Söder sinniert auf einer Eckbank bei Cola light und Armin Laschet wähnt sich als virtueller Gast der CSU schon im politischen Olymp. Eine Betrachtung des politischen Aschermittwoch.

Es fehlt eigentlich alles, was das bayerische Hochamt der Politik in Passau ausmacht: 6000 Gäste an Biertischen, bierselige Laune, alles Zünftige und das große Gejohle. Dafür sieht man bei der digitalen Ersatzveranstaltung CSU-Mitglieder vo