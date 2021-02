Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Zweifel am AstraZeneca-Impfstoff ausräumen.

John MACDOUGALL/AFP

Berlin. "Ein sicherer und wirksamer zugelassener Impfstoff schützt", sagt Jens Spahn und fordert Ärzte und Pflegekräfte auf, Impfangebote wahrzunehmen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist Zweifeln an dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca klar entgegengetreten. "Ein sicherer und wirksamer zugelassener Impfstoff schützt", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Das gelte für alle