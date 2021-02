teutopress GmbH via www.imago-images.de

Hamburg. Ties Rabe kämpft für Präsenzunterricht auch in Coronazeiten. Das habe viel mit Hamburgs Selbstverständnis zu tun, sagt der Schulsenator.

Es lief hervorragend für Ties Rabe. Überregionale Medien hatten Hamburgs Schulsenator für sein „Bildungswunder“ im Stadtstaat geadelt. In der Amtszeit des Sozialdemokraten hatte sich die Hansestadt - jahrzehntelang eines der Schlusslichter in bundesweiten Schulvergleichen - beständig nach oben gearbeitet. Bildungsinstitute konstatierten verblüffende Fortschritte im Leistungsniveau, im Fach Englisch gehören Hamburgs Schüler mittlerweile zur Spitzengruppe. Dann kam Corona.

„Dieses Jahr wird sehr tiefe Spuren hinterlassen, es wirft Schüler deutlich zurück.“ Ties Rabe

Dienstältester Schulminister

Rabe sitzt in seinem Dienstbüro im 16. Stock der Schulbehörde in Barmbek, weit fällt der Blick über die Stadt. Wie viel von dem Erreichten gefährdet die Pandemie mit ihren Schulschließungen - und damit sein Werk? „Die Erfolge sind dauerhaft“, versichert der 60-Jährige, der freilich kein Schönredner ist. Ja, die Coronazeit bringe gravierende Schäden: „Dieses Jahr wird sehr tiefe Spuren hinterlassen, es wirft Schüler deutlich zurück.“ Gedanken macht er sich vor allem um jene, die seit jeher seine Sorgenkinder sind: jüngere Schüler und solche aus schwierigen sozialen Verhältnissen.



Ties Rabe ist der mit Abstand dienstälteste amtierende Schulminister in Deutschland. Seit 2011 im Amt, seit 2015 Koordinator für Bildung und Wissenschaft der SPD-regierten Bundesländer. Im Kreis der Kultusminister halten ihn nicht wenige für den klügsten der Ressortchefs. Flink im Denken, analytisch, rhetorisch präzise, bisweilen unverblümt, durchsetzungsstark - der Bergedorfer erscheint wie gemacht für einen Job, der in der Metropole viel von einem Himmelfahrtskommando hat.

Kein Job trotz Einser-Examen

Bildungsfragen bergen hier noch mehr Zündstoff als anderswo. 2010 zerbrach die bundesweit erste schwarz-grüne Landesregierung an der Elbe nicht zufällig auch am Streit um die sechsjährige Primarschule.

Es folgte die SPD-Alleinregierung unter Olaf Scholz, der seinen Parteikollegen zum Schulsenator machte. Dessen Voraussetzungen stimmten, auch wenn der Berufsweg des dreifachen Vaters Umwege machte. Rabe studierte Lehramt für Geschichte, Deutsch und Religion, schloss mit Einser-Staatsexamen ab, fand wegen der Lehrerschwemme Ende der 1980er aber keine Schulanstellung.

Der agile Musikfan wurde Redaktionsleiter bei einem Anzeigenblatt, arbeitete als Landesgeschäftsführer der Hamburger SPD, bevor er - mit 46 Jahren - doch noch im erlernten Beruf Fuß fasste. Fünf Jahre unterrichtete er am Bergedorfer Luisen-Gymnasium, eine „großartige Zeit“, wie er sagt. So viel Wertschätzung erhalte man in anderen Berufen nicht. Und doch zögerte er keine Sekunde, als Scholz ihn rief. Wer etwas bewegen wolle, müsse zupacken.

Scholz rief, Rabe kam

Rabe packte zu und profitierte dabei von der Ruhe des parteiübergreifenden „Hamburger Schulfriedens“. Als Senator ging er daran, das Schulsystem auf Leistung zu trimmen, hob das Verbot von Vokabeltests und Diktaten auf, baute die Ganztagsbetreuung aus und sorgte für regelmäßige, engmaschige Überprüfungen des Lernniveaus in allen Altersstufen. Rabe setzte Hamburg dem Wettbewerb aus, er gehörte zu den Treibern bundesweit einheitlicher Prüfungsaufgaben.

Sein Credo: Schulen nie ganz schließen

Seine Erfolge schützten den Senator freilich nicht vor einer Welle der Kritik, als Covid-19 über die Schulen hereinbrach. Länger als andere plädierte Ties Rabe dafür, die Bildungsstätten offen zu halten. Auch noch, als sich im Herbst Ausbrüche an Hamburgs Schulen mehrten. Opposition und Bildungsverbände sprachen von Verantwortungslosigkeit, Rabe gefährde die Gesundheit von Kindern, Lehrern, ja der ganzen Gesellschaft. Dennoch: Nie waren Hamburgs Schulen in dieser Zeit ganz geschlossen. Die Türen standen und stehen all jene stets offen, die zu Hause nicht lernen können - egal, aus welchen Gründen.

Nicht minder scharf waren die Angriffe wegen des stotternden Homeschoolings. Der Behördenchef, so die Opposition, habe deutlich zu wenig getan, um Schulen digital fit zu machen für die erwartbare zweite Phase der Schließungen.



Digitalsierung ist gut, Präsenz besser

Ein schwergängiges System wie Schule lasse sich nicht eben nicht binnen weniger Wochen digitalisieren, kontert der Senator, der die Schulen der Stadt im Bundesvergleich bei der Ausstattung mit WLAN und Tablets gleichwohl weit vorn sieht. Der Weg werde fortgesetzt.



Dennoch: Rabe macht kein Hehl daraus, dass er dem leibhaftigen Unterricht in Klassenräumen allemal den Vorrang gibt. „Ich bin ein Verfechter von Präsenzunterricht,“, sagt der 60-Jährige und verweist auf andere Länder, in denen Schulen trotz harten Lockdowns geöffnet blieben.

„Für viele Einwanderer und ihre Kinder - egal ob aus Kiel, Kabul, Istanbul oder Teheran - ist deshalb gerade die Schule Sprungbrett in ein besseres, erfolgreicheres Leben.“ Ties Rabe

In einer Großstadt wie Hamburg mit vielen Familien aus engen Wohnverhältnissen und mit kleinem Geldbeutel sei Präsenzunterricht wichtiger als andernorts. Schule sei die einzige Möglichkeit, Chancengleichheit herzustellen. Genau das leitet den Schulpolitiker - und ein bisschen auch den Geschichtslehrer - Ties Rabe. Der erste Präses der Handelskammer, doziert er, sei eben kein Vertreter einer angestammten hanseatischen Kaufmannsfamilie gewesen, sondern ein Glaubensflüchtling aus Holland.

Hamburg nenne sich nicht von ungefähr Tor zur Welt. „Für viele Einwanderer und ihre Kinder - egal ob aus Kiel, Kabul, Istanbul oder Teheran - ist deshalb gerade die Schule Sprungbrett in ein besseres, erfolgreicheres Leben.“ Schule als „Anker und Hoffnungspunkt“. Der heftige Protest gegen den Präsenzunterricht in Hamburg habe ihm vor allem deshalb schlaflose Nächte bereitet.

„Ich dachte, wir wären schon weiter.“ Ties Rabe

Was hat der Schulsenator gelernt aus einem Jahr Corona? Bei aller grundsätzlichen Zuversicht Rabes, diesmal klingt seine Antwort ernüchternd: „Die schnellen Schulschließungen bei uns zeigen, dass Bildung und Schule in Deutschland offensichtlich nicht die gleiche Wertschätzung genießen wie in anderen europäischen Ländern. Ich dachte, wir wären schon weiter.“