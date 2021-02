Ruhani: Iran will Zusammenarbeit mit IAEA weiterführen

Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), spricht bei einer Pressekonferenz.

Dean Calma/IAEA Imagebank/dpa/Archiv

Teheran. Hat das bröckelnde Wiener Atomabkommen noch eine Zukunft? Der Iran droht mit der Einschränkung des Zugang der IAEA-Inspektoren zu seinen Atomanlagen - lässt aber eine Tür für die Zusammenarbeit offen.

Der Iran will laut Präsident Hassan Ruhani die Zusammenarbeit mit der UN-Atomenergiebehörde IAEA weiterführen. „Wir sind weiterhin Mitglied der IAEA, werden uns auch weiterhin an den Atomwaffensperrvertrag halten und in diesem Rahmen auch w