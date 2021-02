Mario Draghi, Ministerpräsident von Italien, nach seiner Vereidigung am 13. Februar im Präsidentenpalast Quirinale.

Guglielmo Mangiapane/Reuters Pool/AP/dpa

Roma. Der Ex-EZB-Chef Mario Draghi ist seit Samstag neuer Regierungschef in Rom. Aber noch hat er den Italienern nichts darüber gesagt, was sein Kabinett plant.

Italiens Regierungschef Mario Draghi wirbt am Mittwoch mit einer ersten Rede im neuen Amt um die Unterstützung des Parlaments. Anschließend muss der 73-Jährige für sich und sein Kabinett in beiden Häusern der Volksvertretung in Rom um Vertr