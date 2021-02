Drei Wochen nach der Verurteilung eines Islamisten aus Tadschikistan zu sieben Jahren Haft hat der Generalbundesanwalt gegen fünf weitere mutmaßliche Mitglieder der Terrorzelle Anklage erhoben.

David Ebener

Karlsruhe. Drei Wochen nach der Verurteilung eines Islamisten aus Tadschikistan zu sieben Jahren Haft hat der Generalbundesanwalt gegen fünf weitere mutmaßliche Mitglieder der Terrorzelle Anklage erhoben. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Montag mit.

Die Gruppe soll im Auftrag des Islamischen Staats (IS) Anschläge in Deutschland geplant haben. Konkret hatten sie den Betreiber eines islamkritischen Youtube-Kanals aus Neuss im Visier. Auch der zweite Prozess soll am Oberlandesgericht Düss