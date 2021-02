Iran will Kooperation mit IAEA-Inspektoren einschränken

Das iranische Atomkraftwerk Buschehr, aufgenommen am 20.08.2010.

ABEDIN TAHERKENAREH/epa/dpa/Archivbild

Teheran. Der Streit zwischen den USA und dem Iran hat dem Atomabkommen schwer zugesetzt. Der Iran reduziert jetzt seine Kooperation mit der IAEA. Ein Zurück zum mühsam ausgehandelten Abkommen wird schwierig.

Der Iran will seine Zusammenarbeit mit den Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ab kommendem Dienstag reduzieren. Das teilte die Aufsichtsbehörde mit Sitz in Wien am Dienstag mit. Der Iran habe die IAEA darüber informie