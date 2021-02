Der US-Hersteller Johnson&Johnson hat die europäische Zulassung für seinen Corona-Impfstoff beantragt.

Cheryl Gerber/Johnson & Johnson/dpa

Amsterdam/Brüssel. Überall in der Europäischen Union fehlt Corona-Impfstoff. Die EU-Kommission steht deshalb heftig in der Kritik. Doch in wenigen Wochen könnte sich die Lage schrittweise entspannen.

Mitte März könnte ein vierter Corona-Impfstoff in Europa auf den Markt kommen und den Mangel an Impfstoffen lindern. Wie die EU-Arzneimittelbehörde EMA mitteilte, hat der US-Hersteller Johnson & Johnson die Zulassung für sein Vakzin bea