Der nächste Corona-Gipfel darf sich nicht auf Kosmetik beschränken

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) spricht bei einer Videokonferenz mit Vertreterinnen und Vertretern von rund 40 Wirtschaftsverbänden über die Lage in ihren Mitgliedsunternehmen.

Osnabrück. 40 Verbände und der Wirtschaftsminister in einer Konferenz: Schon die große Zahl der Teilnehmer zeigte, welcher Druck im Kessel ist. Die Wirtschaft mahnt angesichts der Einschränkungen in der Corona-Pandemie dringend Öffnungspläne an. Mehr als ein paar Trostpflaster gibt es zunächst nicht. Aber das kann ja noch werden. Ein Kommentar.

Die Lage ist verfahren, ein Ausweg noch immer nicht erkennbar. Das gilt auch nach dem Wirtschaftsgipfel mit Peter Altmaier. Der heiß ersehnte Öffnungsplan, wann und unter welchen Umständen die corona-bedingten Einschränkungen gelockert ode