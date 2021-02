Nach dem spektakulären Dresdner Juwelendiebstahl im Jahr 2019 wurde dieser Verdächtige festgenommen. Der Mann gehört einer arabischen Clanfamilie an.

Osnabrück. Die Clan-Kriminalität gilt als Parallelwelt, in der das Ehrenwort noch zählt und Schweigen alles ist. Ein Osnabrücker Wissenschaftler ist angetreten, mit solchen Illusionen aufzuräumen. Mit einer neuen Studie will er tiefe Einblicke in dieses andere Universum geben.

Es war ein filmreifer Coup: Drei Männer steigen nachts durch ein Fenster der Herrenumkleide in das Berliner Bode-Museum ein. Sie zerschlagen eine Vitrine und transportieren mit Schubkarre und Rollbrett die 100 Kilogramm schwere Goldmünze „B