Mut in der Corona-Krise: Warum Politiker wie Karl Lauterbach so wichtig sind

Sieht sich Hass und Hetze ausgesetzt: Der SPD-Politiker Karl Lauterbach (SPD).

Kay Nietfeld

Osnabrück. Wie tief kann man sinken? Sehr tief, wie die Corona-Krise und der Fall Karl Lauterbach einmal mehr zeigen. Wenn Hassredner dazu aufrufen, Politikern mit dem Baselballschläger „die Zähne zu richten“ oder sie gleich zu ermorden, dann ist dies ein Alarmeichen.

Ja, die Einschränkungen in der Corona-Pandemie sind eine Zumutung. Tiefe Eingriffe in die persönliche Freiheit und in die Berufsfreiheit, finanzielle Einbußen, Existenzsorgen, Kinder und Jugendliche, denen Unterricht und Freunde fehlen, Iso