Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA rückläufig

Eine Krankenschwester bereitet in einem Impfzentrum in Inglewood (Kalifornien) eine Spritze vor.

Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Baltimore. Die Vereinigten Staaten sind besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen. Nun aber sinken erfasste Neuinfektionen und Todesfälle erneut.

In den USA geht die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen weiter zurück. Die Behörden meldeten am Sonntag 64.194 neue Fälle, wie aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore von Montagmorgen (MEZ) hervorging.Am