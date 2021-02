Markus Söder nahm Stellung zu möglichen Lockerungen.

imago images/Marja

Berlin . In der Talkshow "Anne Will" ging es um Wege aus der Pandemie. Söder verspricht Lockerungen unter einer Bedingung.

Wann sind Lockerungen möglich? Wie sinnvoll sind die aktuellen Corona-Maßnahmen? Darüber diskutierten am Sonntag in der ARD-Talkshow "Anne Will" Spitzenpolitiker und eine Journalistin. Die Leitfrage der Show lautete "Lockdown statt Perspekt