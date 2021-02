Ein bewaffneter Soldat steht bei Zusammenstößen mit Teilnehmern einer Demonstration in Mandalay.

Uncredited/AP/dpa

Naypyidaw. Die neue Junta in Myanmar greift mit zunehmender Härte gegen Demonstranten durch. Die entmachte Regierungschefin Aung San Suu Kyi muss bald vor Gericht - per Videoschalte.

Mit dem Mut der Verzweiflung protestieren Zehntausende Menschen in Myanmar trotz wachsender Militärpräsenz gegen den Putsch und die neue Junta. Einsatzkräfte gingen auch am Montag brutal gegen friedliche Demonstranten vor. In der nördlichen