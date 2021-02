In einer ehemaligen Stierkampfarena in Tarragona konnten die Wähler auch ihre Stimme abgeben.

Barcelona. Die Separatisten in Katalonien haben ihre Mehrheit verteidigt. Aber stärkste Kraft sind die Sozialisten, die gegen die Abspaltung sind. Ihr Spitzenkandidat will den Konflikt beenden. Und das Regierungsamt will er auch haben.

Separatistische Parteien haben am Sonntag bei der Parlamentswahl in der von Spanien fortstrebenden Region Katalonien ihre Mehrheit ausbauen können.Sie können damit wie schon bisher die Regionalregierung in Barcelona stellen und den Konfront