Während einer Kundgebung in Moskau halten Teilnehmer ein Band und bilden eine Menschenkette.

Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Moskau. Mit Taschenlampen und gebastelten Herzen bringen Menschen in Russland ihre Solidarität mit dem inhaftierten Oppositionellen Nawalny zum Ausdruck - und ihre Unzufriedenheit mit Putin. Der Kremlchef vermutet seinem Land feindlich gesinnte Kräfte hinter der Proteststimmung.

Mit abendlichen Lichter-Spaziergängen haben Menschen in Russland ihre Solidarität mit dem inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny zum Ausdruck gebracht.Die ersten Bilder, die Nawalnys Team am Sonntag in den sozialen Netzwerken veröffentlich