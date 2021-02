Bundeswehr soll erstmal in Afghanistan bleiben

Der Nato-Einsatz in Afghanistan dauert an.

picture alliance/dpa/Archivbild

Masar-e Scharif. Die Bundeswehr wird wohl länger Afghanistan sein, wenn das anstehende Treffen der Nato-Verteidigungsminister keine unerwartete Wende nimmt. Vorbereitet wird die Antwort auf eine Eskalation.

Vor den Beratungen der Nato-Verteidigungsminister am Mittwoch und Donnerstag in Brüssel stehen die Zeichen für den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan auf Fortsetzung.Ein überstürzter Abzug der Nato-Truppe ist mit der Niederlage von Donal