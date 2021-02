Weihbischof Johannes Wübbe ist ehrenamtlicher Helfer eines mobilen Impfteams und hat eine erste Corona-Impfung bereits erhalten.

Holger Hollemann/dpa

Osnabrück. Bundesweit entzündet sich Kritik an kommunalen und kirchlichen Führungskräften, die geimpft wurden, bevor sie vom Alter her an der Reihe gewesen wären. Jetzt wurde bekannt: Auch Osnabrücks Weihbischof Johannes Wübbe (54) ist bereits geimpft.

Die Debatte um "Impfdrängler" nimmt immer Fahrt auf. Die Vorab-Impfung des Augsburger Bischofs Bertram Meier und des dortigen Generalvikars vergangene Woche hat viel Kritik ausgelöst. Das Bistum Augsburg erklärte den Schritt der Geistlichen