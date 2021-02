Merkel erinnert an Anschlag von Hanau

„Wir stellen uns denen, die versuchen, Deutschland zu spalten, mit aller Kraft und Entschlossenheit entgegen“: Angela Merkel.

Markus Schreiber/AP/dpa

Berlin. „Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift“: Am 19. Februar 2020 hatte ein 43 Jahre alter Deutscher in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Kanzlerin Angela Merkel erinnert an die Tat und gibt ein Versprechen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat rund eine Woche vor dem Jahrestag an die rassistisch motivierten Morde von Hanau erinnert. „Es war ein Verbrechen aus Hass, aus rassistischem Hass“, sagte sie in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. „R