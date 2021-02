Melania Trump hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

AFP/ALEX EDELMAN

Washington. Die ehemalige First Lady Melania Trump hat neben ihrem privatem Twitter-Account jetzt auch einen geschäftlichen aufgemacht.

Seit der Amtseinführung von Joe Biden am 20. Januar ist es still um Melania Trump geworden. Sie ist seitdem nicht mehr aufgetreten. Die 50-Jährige hat sich gemeinsam mit ihrem Mann Donald Trump (74) in sein Anwesen Mar-a-Lago zurückgezogen.