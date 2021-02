Stimmen bei Präsidentenwahl in Ecuador werden nachgezählt

Wähler geben am 7. Februar bei der Präsidentenwahl ihre Stimme in einem Wahllokal in Quito ab.

Juan Diego Montegro/dpa/Archivbild

Quito. Mitten in einer tiefen Wirtschaftskrise wählt Ecuador einen neuen Präsidenten. Wegen der knappen Ergebnisse müssen die Stimmen teilweise neu ausgezählt werden. Beim ersten Wahlgang ging zwar der Linkskandidat Arauz als klarer Sieger hervor, sein Gegner bei der Stichwahl steht aber noch nicht fest.

Angesichts des knappen Ergebnisses bei der ersten Runde der Präsidentenwahl in Ecuador wird ein Teil der Stimmen neu ausgezählt. In der bevölkerungsreichsten Provinz Guayas an der Pazifikküste werden alle Wahlurnen überprüft, wie das Wahlam