Jede an Corona verstorbene Person verlor im Schnitt 9,6 Lebensjahre.

dpa/Thomas Frey

Berlin. Verlorene Jahre durch Tod machen den Großteil aus – aber auch gesundheitliche Einschränkungen bei Covid-19-Überlebenden.

Geschätzt 305.641 Lebensjahre sind laut einer Studie im vergangenen Jahr in Deutschland durch die Corona-Pandemie verloren gegangen. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin in einer am Freitag im "