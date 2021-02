Mario Draghi will neuer Ministerpräsident in Italien werden

Mario Draghi will neuer Ministerpräsident Italiens werden

FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Rom. Ex-EZB-Chef Mario Draghi ist international als "Euro-Retter" bekannt. Die neue Regierung in Italien soll das Land aus der Pandemie führen.

Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, will neuer Ministerpräsident Italiens werden. Das teilte ein Sprecher des Präsidentenpalastes am Freitagabend mit. Draghi solle am Samstagmittag in seinem neuen Amt vereidigt werd