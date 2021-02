Versprochen und nicht gehalten? Unternehmensverbände fordert EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf, endlich den angekündigten Beauftragten für die mittelständische Wirtschaft zu benennen.

Kenzo Tribouillard/AFP

Osnabrück. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen leiden unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders. Sie können also jede Entlastung gut gebrauchen. Doch der Posten eines Fürsprechers in Brüssel ist seit einem Jahr unbesetzt. Kommt nun Bewegung in die Angelegenheit?

„Der europäische Mittelstand ist durch die Corona-Pandemie in eine dramatische Notlage geraten. Ausgerechnet jetzt fehlt den Millionen Unternehmern und Selbstständigen in der EU-Kommission ein starker Fürsprecher. Das ist ein Offenbarungsei