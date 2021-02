Möglicherweise Terroranschlag in Deutschland oder Dänemark vereitelt

In Deutschland wurden bei der Durchsuchung einer Wohnung Sprengstoffe sichergestellt. Zwei Brüder wurden daraufhin in Dänemark festgenommen.

Rene Traut via www.imago-images.de

Kopenhagen. Die Polizei entdeckt bei Durchsuchungen Chemikalien zum Bau einer Bombe und eine IS-Flagge.

Insgesamt 14 Personen werden in Deutschland und Dänemark verdächtigt, einen Terroranschlag in einem der beiden Länder vorbereitet zu haben. Nach Informationen der dänischen Polizei habe es bei Durchsuchungen in Holbæk (Seeland, Dä