Winfried Kretschmann will lieber seiner erkrankten Frau beistehen als diverse Wahlkampftermine zu absolvieren.

Stuttgart. Weil seine Frau Gerlinde schwer erkrankt ist, will sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

In einer persönlichen Mitteilung hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag angekündigt, demnächst kürzer zu treten. Er wolle seiner Frau beistehen, die an Brustkrebs erkrankt sei. "Es geht ih