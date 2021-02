Beamte der deutschen Bundespolizei kontrollieren die aus Österreich einreisenden Personen.

Peter Kneffel/dpa

Wunsiedel. Im Nachbarland Tschechien und Teilen Österreichs grassieren wohl ansteckendere Varianten des Coronavirus. Die Politik reagiert: Ab Sonntag soll es auch an der Grenze zu Tschechien stationäre Kontrollen geben. In Tirol gelten seit Mitternacht strengere Regeln.

Im Kampf gegen die sich ausbreitende südafrikanische Corona-Variante hat das österreichische Bundesland Tirol neue Ausreisebeschränkungen in Kraft gesetzt.Ein Verlassen des Bundeslands in Richtung Deutschland oder in angrenzende österreichi