Im Biergarten sitzen – gemeinsam mit anderen Menschen? Zurzeit unvorstellbar, Doch es gibt wohl Hoffnung.

imago images/Ralph Peters

Berlin. Wann kehrt wieder ein wenig Normalität in unser aller Leben? Kanzleramtschef Helge Braun stellt eine gewagte Prognose in Aussicht. Bereits diesen Sommer könnten wir – laut Braun – mit Freunden und Familie in Biergärten und Co. verbringen.

Kanzleramtschef Helge Braun hat sich optimistisch geäußert, dass die Menschen in Deutschland im Sommer wieder im Biergarten sitzen können. Die Corona-Pandemie werde "im Laufe dieses Jahres ihren Schrecken verlieren", sagte der CDU-Politiker