Bereits jetzt staut sich der Verkehr an einigen Grenzen zu Deutschland.

dpa/Slavomír Kube

Berlin. Deutschland hatte angesichts der Corona-Mutationen bereits Einreiseverbote für Großbritannien und Co. veranlasst. Doch in unseren direkten Nachbarländern sind die Virusarten auf dem Vormarsch. Am Donnerstag beraten Experten über mögliche Konsequenzen.

Tschechien ist stark von der Corona-Krise betroffen. Landesweit meldeten die Behörden am Donnerstag 9446 neue Fälle. Seit Beginn der Pandemie gab es mehr als eine Million bestätigte Infektionen und 17.772 Todesfälle. Der EU-Mitgliedstaat ha