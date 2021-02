Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, während der Präsentation des „Weltraumprogramms“. Anschließend hagelte es Spott und Kritik.

Uncredited/Turkish Presidency/AP/dpa

Istanbul. Bereits 2023 soll eine erste türkische Rakete auf dem Mond landen - so will es zumindest Präsident Recep Tayyip Erdogan. Doch in der Öffentlichkeit kommt das ambitionierte Vorhaben nicht nur positiv an.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ein neues Raumfahrtprogramm präsentiert und damit Hohn und Kritik auf sich gezogen.Auch zwei Tage nach der offiziellen Präsentation teilten Nutzer in den sozialen Medien weiterhin kritische u