Viele Schulen und Kitas öffnen wieder am 22. Februar

Viele Grundschulen - so wie hier in Baden-Württemberg - wollen vom 22. Februar an wieder schrittweise ihren Betrieb aufnehmen.

Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. Sachsen hat angekündigt, seine Einrichtungen schon am Montag wieder zu öffnen. Andere Bundesländer lassen sich noch ein paar Tage mehr Zeit. Doch geknüpft wird die Rückkehr teilweise auch an bestimmte Inzidenzzahlen.

Viele Grundschulen und Kitas in Deutschland sollen vom 22. Februar an wieder schrittweise ihren Betrieb aufnehmen.Nach den Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise plant eine Mehrzahl der Bundesländer mit der Rüc