Jeder zweite Asylsuchende aus der Türkei erhält Schutz in Deutschland

Fast jeder zweite Asylbewerber aus der Türkei hat auch 2020 Schutz in Deutschland erhalten. Viele Menschen fliehen vor dem Regime des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (Bild).

ADEM ALTAN

Osnabrück. Ist die Türkei ein sicheres Herkunftsland? Seit dem Putschversuch gegen den türkischen Präsidenten Erdogan 2016 wurden und werden viele Oppositionelle und Regimekritiker festgenommen und verfolgt. Auch jetzt erhält noch fast jeder zweite Asylbewerber aus der Türkei Schutz in Deutschland. Die Zahl der Antragsteller hat sich im vergangenen Jahr fast halbiert - das hat aber einen besonderen Grund.

Auch vier Jahre nach dem Putschversuch in der Türkei erhält noch fast jeder zweite Asylbewerber aus der Türkei Schutz in Deutschland. 2020 bekamen 47,7 Prozent aller türkischen Asylbewerber hierzulande Schutz gewährt – in Form von Asyl, Flü