DGB-Chef Reiner Hoffmann

Peter Endig/dpa

Osnabrück. „Die negativen Auswirkungen der Pandemie im Schach halten“: Das ist für DGB-Chef Reiner Hoffmann das wichtigste Ziel der kommenden Monate. Mit Blick auf das Superwahljahr 2021 präsentiert der Deutsche Gewerkschaftsbund zugleich eine lange Liste der Versäumnisse und Forderungen.

Es bleibt viel zu tun, um Beschäftigung zu sichern, den sozialen Zusammenhalt zu sichern, die wirtschaftliche Erholung zu fördern und die Weichen in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaft zu stellen, so Hoffmann in Berlin in seinem Ausblick