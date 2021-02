Erst sind die Ältesten dran, später die Jüngeren, so sieht es die Impfverordnung vor.

imago images/JeanMW

Berlin. Die drei für eine Corona-Schutzimpfung priorisierten Bevölkerungsgruppen könnten laut Impfszenario-Modellierern noch im ersten Halbjahr an der Reihe sein.

Bei den Corona-Impfungen in Deutschland gibt es mehr Klarheit darüber, bis wann die einzelnen Bevölkerungsgruppen in den kommenden Monaten geimpft sein könnten. So können alle drei Gruppen, die vorrangig geimpft werden, bis Ende Juni mindes