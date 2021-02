Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, bereitet sich darauf vor, während einer Debatte über das einheitliche Vorgehen der EU bei Corona-Impfungen im Europäischen Parlament zu sprechen.

Elsene. Die EU hinkt beim Impfen hinterher - und der Zorn darüber trifft vor allem EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Auch im Europaparlament muss sie sich schwere Vorwürfe anhören.

Wegen des Mangels an Corona-Impfstoff hat die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament erneut Versäumnisse eingeräumt und Korrekturen angekündigt. So will sie die Zulassung von Impfstoffen beschleunigen und d